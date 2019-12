David Guetta: "Kommer att bli känslosamt"

Foto: Christine Olsson/TT

Foto: John Salangsang

Avicii ska hyllas på ett fullsatt Friends Arena av musikkollegor som stod honom nära. Bland dem den franske dj:n David Guetta.

Sent i augusti släppte David Guetta en remix av låten "Heaven" från Aviciis postuma album "Tim". På så sätt hedrade den franske dj:n sin bortgångne kollega och vän.

– Det var känslosamt när jag framförde den låten första gången och naturligtvis kommer hyllningskonserten att bli ännu mer känslosam. Jag försöker att inte tänka på det om jag ska vara ärlig, säger David Guetta.

Den 7 december ska han tillsammans med en rad andra välkända dj:s och artister, däribland Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Aloe Blacc, Rita Ora och Adam Lambert, hylla den svenska dj-stjärnan på Friends Arena i Stockholm. De 55 000 biljetterna till "Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness" sålde slut på mindre än en timme när de släpptes i september. Konsertens alla intäkter ska gå till initiativ som verkar förebyggande mot psykisk ohälsa.

Även om hyllningskonserten lär bli emotionell, ska den glädje som Tim Bergling spred med sin musik stå i centrum, förklarar David Guetta.

– Vi ska fokusera på att hylla hans musik och liv, och hans musik var väldigt glad så jag tror att han hade velat ha det på det sättet.

"Avicii skrev in sig i historieböckerna"

Han och Avicii arbetade ihop första gången på låten "Sunshine" som släpptes på fransmannens album "Nothing but the beat" 2012. Detta efter att David Guetta hade hört en remix som Avicii hade gjort på Bob Sinclars låt "New new new".

– Den remixen var helt galet bra, så jag tog kontakt med honom. Han var fortfarande okänd då och jag frågade om han kunde tänka sig att göra en remix åt mig, vilket han sedan gjorde och efter det började vi hänga.

Tim Berglings musikaliska talang och i synnerhet hans pianospel imponerade på David Guetta, men det var först när fransmannen hörde Aviciis debutalbum "True" (2013) med succélåten "Wake me up", som han förstod vidden av svenskens talang.

– När han spelade upp det albumet för mig kände jag: Herregud. Det här är så stort!

– Om man ser till den elektroniska dansmusiken så har inte många artister lyckats med att förnya genren – och för mig är det vad det handlar om. Det finns till exempel de som kan få basen att låta lite bättre än andra – okej, coolt, men vad är ditt bidrag till musikhistorien? Avicii skrev definitivt in sig i historieböckerna.

Pratade om ångesten

Han beskriver Tim Bergling som en "väldigt fin person, alltid trevlig mot alla och med fötterna på jorden". Men samtidigt var det påtagligt att den svenska dj-stjärnan led av ångest.

– Man kunde känna att han led av ångest och vi pratade om det vid flera tillfällen, därför att det är något alla i vår bransch lider av, om jag ska vara ärlig. Det är ett fantastiskt liv, det är underbart att få göra något som du har passion för, men samtidigt är det jetlag, dålig sömn och svårt att leva hälsosamt. Framförallt är det massor av press.

– Och för människor som han och jag, som gick från klubbscenen till att tävla i skivförsäljning med popstjärnor – vi var inte riktigt förberedda på det. När du når så långt är det självklart väldigt tillfredställande och du vill stanna där, men pressen att hålla sig kvar där är helt enorm, och det är svårt att hantera oavsett vem du är.

Fakta Fakta: Hyllningskonserten för Avicii "Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness" äger rum på Friends Arena den 5 december och arrangeras av den nystartade stiftelsen Tim Bergling Foundation, som grundades av Tim "Avicii" Berglings familj efter hans bortgång förra året. Stiftelsen verkar för att stödja personer och organisationer som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och med självmordsprevention. Artisterna som ska hylla och hedra Avicii är: David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke, Nicky Romero, Adam Lambert, Aloe Blacc, Alex Ebert, Amanda Wilson, Andreas Moe, Audra Mae, Blondfire, Bonn, Dan Tyminski, Joe Janiak, Nick Furlong, Otto Knows, Rita Ora, Sandro Cavazza, Simon Aldred, Vargas & Lagola samt Zak Abel. Konserten direktsänds i Sveriges Radio P3 och på SVT Play. Visa mer...