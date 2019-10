De vann på Nordisk Panorama

Foto: Nordisk panorama

Den norska dokumentären "En gang Aurora", om en popstjärna i en ny fas i karriären, blev vald till bästa nordiska dokumentär på Nordisk Panorama filmfestival i Malmö. Regissörerna Stian Servoss och Benjamin Langeland tilldelas en vinstsumma på 11 000 euro.

Den svenska dokumentären "Scheme Birds" som utspelas i Skottland, av Ellen Fiske och Ellinor Hallin, tilldelades juryns hederspris.

Bästa nordiska kortfilm blev svenska "Sorry, not sorry" av Julia Thelin. Hon tilldelas en vinstsumma om 6 000 euro, dessutom kvalificeras filmen till att komma i fråga för en Oscarsnominering i kortfilmskategorin.