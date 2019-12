Det svänger ju – chimpanser visar danstakter

Foto: Liran Samuni/Tav Chimpanzee Project/AP/TT

Det är inte bara människan som tycker om att dansa. Även chimpanser gillar att svänga sina lurviga – åtminstone hanarna.

Det är slutsatsen i en ny japansk studie.

När Kung Louie sjunger om att han vill va' som du i "Djungelboken" är det förstås en fantasi. Men så är han också orangutang och inte chimpans. Då hade han kanske i alla fall faktiskt kunnat dansa till Disneylåten.

För nu har japanska forskare kommit fram till att chimpansen likt människan kan röra sig rytmiskt till musik. I en studie publicerad i tidskriften Proceedings of the National academy of sciences (Pnas) konstaterar de att även hos chimpansen verkar det finnas ett samarbete mellan de delar av hjärnan som tolkar det apan hör och de delar som styr motoriken.

Detta tyder enligt forskarna också på att denna rytmkänsla fanns nedärvd redan i den gemensamma förfader människan och chimpansen delar och som vi bröt oss loss från för sex miljoner år sedan.

Forskarna spelade såväl trumljud som piano för sina försökschimpanser, i sex olika tempon, för att se om de reagerade. Och det gjorde de, och allra mest hanarna. I nästa steg gick forskarna vidare och testade det av försöksdjuren som reagerat mest på musiken lite mer, chimpansen Akira.

Han visade sig stanna kvar på platser där musiken spelades, och fortsatte röra sig rytmiskt. Och det gällde i än högre utsträckning när volymen skruvades upp. Forskarna drar därför slutsatsen att apan inte stördes av musiken.

Akiras beteende går i linje med hur manliga chimpanser observerats röra sig i takt när de i det fria närmar sig större vattenfall, och hur de genomför en slags regndans vid kraftiga skyfall. Men eftersom studien till stor del utfördes på en individ delar forskarna ut en stor brasklapp, och varnar för att dra allt för långtgående slutsatser.