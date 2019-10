Djurgårdens målvaktsspel sänkte Leksand

Foto: Jessica Gow/TT

Ett fantastiskt målvaktsspel av Niklas Svedberg och en ”Foppa-straff” av Patrik Berglund.

Det blev segerkoncepten för Djurgården som åkte till Leksand och vann med 4–0.

En seger som gör att Djurgården nu hakar på topplagen i tabellen.

Leksand kom till matchen med sex raka förluster i bagaget och möttes av en nästan fullsatt hemmaarena och en galen hemmaklack som skapade en kokande stämning.

Men den festen förstörde Djurgården redan efter nio sekunder. Flera misstag i hemmalaget gjorde att Alexander Holtz fick pucken och pangade in 1–0 i krysset.

– Jag fick en bra passning på bladet och tittade upp för att se var det var ledigt, sade målskytten i C More.

Målvaktshjälte

Därefter tog Leksand över matchen och förde spelet. Dalalaget radade upp målchanser i den första perioden – utan resultat. Anledningen var Niklas Svedberg, nyförvärvet från Timrå, som storspelade i Djurgårdens mål. Hans räddningar imponerade stort på lagkamraterna.

– Svedberg har varit fantastisk. Han räddade oss kvar i matchen, sade Alexander Holtz i C More.

I stället var Djurgården det effektiva laget. När Kalle Östman gjorde 2–0 efter 11.27 blev det en mental knäck för Leksand, som sedan knockades av Patrik Berglunds ”Foppa-straff/Kenta Nilsson-straff” som betydde 3–0 efter 12.13 i andra perioden.

OS-minnen

En straff som blev resultatet av att Djurgårdens Mattias Guter hakades i friläge. Då klev Patrik Berglund in och skapade kvällens snackis i Leksand med ett straffmål som fick tankarna till OS i Lillehammer 1994.

– Jag har skjutit på straffar i hela mitt liv, men missat mot slutet. Därför försökte jag klura ut något nytt. Tur att den gled in, sade Patrik Berglund i C More.

Det målet sänkte Leksand, som noterade den sjunde raka segern. I sista perioden skapade dalalaget flera målchanser, men Niklas Svedberg höll stilen. Nu är det mycket som är jobbigt för Leksand – både bakåt och framåt. Bäst i hemmaarenan var hemmaklacken.

Inom Djurgården ska man mest glädjas åt tre poäng och lagets duktige målvakt Niklas Svedberg, som blev matchvinnare. Men spelmässigt finns mer att önska om Djurgården ska etablera sig som ett topplag i serien. Det är för mycket misstag och pucktapp som måste justeras.