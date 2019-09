Djurgårdens poängkung fixade tre poäng

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Djurgården har fått en smakstart på SHL.

Säsongens tredje raka seger, 4–2, kom hemma mot Örebro. Ett resultat Blåränderna kan tacka sin nye poängkung Michael Haga för.

Det vankades tidigt toppmöte i Stockholm på torsdagskvällen, då fullpoängaren Djurgården tog emot likaledes obesegrade Örebro. Men trots Djurgårdens fina start gapade delar av Hovets läktare tomma. Endast 4 537 personer hade hittat till arenan.

Men de som var där fick se Djurgården ta tredje raka segern i upptakten av SHL-säsongen. Och en Michael Haga som fortsatt visar att formen är god.

Haga avgjorde

Blårändernas norske landslagsman hade inför matchen mot Örebro gjort två mål och två assist på de två inledande matcherna – och mot Örebro iklädde han sig hjälterollen.

Mitt i den tredje perioden, i powerplay vid ställningen 2–2, knyckte han åt sig pucken och satte full fart mot gästernas mål. Ett par kroppsfinter senare var han fri framför målvakten Dominik Furch och kunde – till synes problemfritt – lyfta in avgörandet. Lagkaptenen Jacob Josefson stängde sedan butiken fulltständigt med sitt 4–2-mål i tom kasse i slutskedet.

27-årige Haga har ett förflutet i Djurgården, han har tillhört klubben i perioder de senaste säsongerna, och kommer närmast från en sejour i Mora – där han förra säsongen svarade för 32 poäng på 52 grundseriematcher.

Gasen i botten

Djurgården och Haga tryckte gasen i botten redan från första nedsläpp och gick ifrån till 2–0 i den första perioden.

Då vaknade Örebro.

Först kom en reducering, efter en rejäl bjudning av Djurgårdens målvakt Robin Jensen, och sedan även ett 2–2-mål. Den fullträffen dömdes dock bort efter videogranskning. Medveten spark, menade domaren. Inte alls, tyckte målskytten Mathias Bromé.

– Den träffar ju på mig, jag vet inte vad jag ska göra. Pucken kommer och går in i mål, sade Bromé till C More.

Örebros 2–2-kvittering skulle dock komma, i den avslutande perioden. Men resultatet stod sig alltså inte länge, förrän Haga klev fram.

För Djurgårdens del innebär vinsten att laget står på maximala nio poäng efter tre omgångar.