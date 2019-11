Dressyrens stjärnor kommer till Friends

Foto: Jessica Gow/TT

Startfältet i Top 10-dressyren i Sweden International Horse Show i Friends arena om några veckor är spikat. Och det väntar tävlingar i världsklass. Åtta färska EM-medaljörer finns bland de tio ekipagen som accepterat inbjudan.

De två sista som tackade ja är danskan Cathrine Dufour, bronsmedaljör i Rotterdam i augusti med Atterupgaards Cassidy och nederländskan Emmelie Scholtens, som var med och tog ett lagsilver med Desperado.

Sedan tidigare är det klart att världsettan Isabell Werth, trefaldig guldmedaljör i EM, återkommer för att försvara fjolårets seger.

Dressyrryttarna i Top 10:

Isabell Werth, Tyskland, Dorothee Schneider, do, Jessica von Bredow-Werndl, do, Helen Langehanenberg, do, Cathrine Dufour, Danmark, Daniel Bachmann Andersen, do, Emmelie Scholtens, Nederländerna, Patrik Kittel, Sverige, Therese Nilshagen, do och Antonia Ramel, do.

Tävlingen avgörs lördag 30 november och söndag 1 december.