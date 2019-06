Durmaz skänker bonus till damfotbollen

Foto: Janerik Henriksson/TT

Jimmy Durmaz förbereder sig för Sveriges kommande EM-kvalmatcher mot Malta (fredag) och Spanien (måndag).

Men det är inte bara herrarnas verksamhet som är på Toulouse-spelarens näthinna under landslagssamlingen. Enligt har Durmaz nämligen valt att skänka all sin bonus under kvalspelet till damfotbollen på grund av den stora skillnaden i ekonomisk ersättning dam- och herrfotbollsspelare emellan.

– Jämställdhet är viktigt på alla plan, även inom fotbollen. Det är därför jag gör detta. Just nu vill jag dock att sakfrågan ska få uppmärksamheten som den förtjänar, därför vill jag inte ge fler kommentarer i nuläget, säger han till kanalen.

Hur mycket pengar det rör sig om vill Durmaz inte uppge, enligt SVT.