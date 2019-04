Elev dödshotade skolkamrater

Foto: Bertil Ericson/TT

En elev på en skola i Ystad har under helgen skrivit hotfulla meddelanden till klasskamrater. Enligt polisen handlar det om dödshot som eleven skrev skulle verkställas i skolan under måndagen, men skolledningen har rekommenderats att hålla skolan öppen, rapporterar . Eleven har förhörts av polis och närvarar inte i skolan under måndagen.

– Han har uppgett att det hela är ett skämt. Men även om det är ett skämt är det ett allvarligt brott att uttala dödshot. Sådant skämtar man inte om, säger polismannen Örjan Odén till tidningen.