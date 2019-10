Foto: Henrik Montgomery/TT

Hennes version av Sias "Chandelier" gick varken hem hos tittarna eller juryn och Ellie Lilja fick lämna "Idol".

Temat för kvällen var "Världens bästa låtar", där tittarna fick skicka in förslag på vad de ville höra deltagarna framföra i direktsändning. Bland annat avverkades David Bowies "Life on Mars" och Lalehs "Some die young".

Många av idolerna fick hård kritik av juryn, bland andra Gottfrid Krantz som kallades "klämkäck" av Kishti Tomita och sågades av Alexander Kronlund.

Christoffer Hambergs framförande av Ainbusk Singers "Älska mig" blev däremot en favorit hos juryn.

– Det här var stor konst, sade Kishti Tomita.

Madelief Termaten har haft problem med sin röst under den senaste månaden och verkade säker på att hon skulle bli den som fick lämna programmet, men hon räddades i sista stund och det var Ellie Lilja och Kim Lilja som hängde löst. Att Ellie Lilja valde Sias "Chandelier" kan ha bidragit till att hon inte fick fortsätta.

– Du har gett dig själv en omöjlig uppgift. Det här låter inte bra, det är en väldigt svår låt, sade Nikki Amini.

Ellie Lilja, som avslöjat i programmet att hon föddes som man och tidigare hetat Elias, hade en sista hälsning till tittarna.

– Göm er inte, sade hon.

Även programledaren Pär Lernström hade svårt att hålla tillbaka tårarna när det var dags att säga farväl till deltagaren.

Nästa vecka är det schlagertema i fredagsfinalen.