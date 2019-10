Emmerich ger amerikanerna en historielektion

Fakta

Född: 1955 i Stuttgart, dåvarande Västtyskland.

Yrke: Filmregissör, manusförfattare och filmproducent

Filmografi (i urval): "Universal soldier" (1992), "Stargate" (1994), "Independence day" (1996), "Patrioten" (2000), "The day after tomorrow" (2004), "2012" (2009), "White house down" (2013), "Stonewall" (2015), "Independece day: Återkomsten" (2016)

Aktuell: Med filmen ”Midway” som får svensk biopremiär den 8 november.

Framåt: "Jag vill göra en ny klimatfilm, en geopolitisk berättelse som utspelar sig om 20–30 år, som visar hur fruktansvärt det kommer att bli.”