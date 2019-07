Foto: Magnus Andersson/TT

Svenska Lykke Li släppte under torsdagen en ny version av sin låt "Two nights". I den omgjorda varianten, "Two nights part II", har Skrillex remixat, medan Ty Dolla Sign har lagt på sång.

Den 26 juli ger Lykke Li ut sin ep "Still sad still sexy", vilket blir en uppföljare till förra årets fullängdare "So sad so sexy". Ep:n innehåller, enligt artistens Instagram-sida, såväl remixer som alternativa tagningar och nya låtar.