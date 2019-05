Få drunknade i april

Foto: Leif Blom/TT

Tre personer omkom i drunkningsolyckor under april, enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet. Det är klart under genomsnittet för månaden under 2000-talet, som är tio drunkningar. Förra året omkom sju personer i drunkningsolyckor i april.

Totalt under årets första fyra månader har 13 personer förlorat livet genom att drunkna. Det kan jämföras med 23 drunknade under samma period 2018.

Livräddningssällskapet pekar inte på någon särskild orsak till att olyckorna varit få i år, men konstaterar att vädret under den tidiga våren i år varierat mycket mellan olika delar av landet.