Färgglad framtid efter undergången i "Rage 2"

Fakta

Svenska spelbolaget Avalanche Studios grundades 2003 och har kontor i Stockholm, Malmö och New York. Företagets hittills mest kända spelserie är "Just cause". Dotterbolaget Expansive Worlds har utvecklat "The hunter"-serien. 2015 släppte Avalanche Studios ett postapokalyptiskt spel baserat på "Mad Max"-universumet.

Bolagets spel utspelas i öppna världar, vilket man använder den egenutvecklade spelmotorn Apex för.

Källa: Avalanche Studios