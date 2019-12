Domaren: ”Gjorde ett jävligt dåligt beslut”

Foto: Andreas Hillergren/TT

Domaren Mikael Sjöqvist spelade huvudrollen när Färjestad slog Leksand med 4–3.

Han dömde – felaktigt ­– bort Patrik Zackrissons 4–4-mål när det återstod åtta minuter av matchen.

Leksand jagade kvittering i sista perioden och tokpressade Färjestad som knappt var ur egen zon. Det faktum att dalalaget vann skotten i slutronden med 19–3 bevisar matchbilden.

Men dramatiken kom när åtta minuter återstod och Leksands Patrik Zackrisson gjorde 4–4.

Ett mål som blev felaktigt bortdömt av Mikael Sjöqvist.Han trodde att Färjestads målvakt Markus Svensson hade blockerat pucken, vilket inte var fallet.

Leksingarna var rasande och efter matchen var Mikael Sjöqvist, som var huvuddomare i matchen tillsammans med Andreas Harnebring, ångerfull.

”Ett helvete”

– Jag gjorde ett jävligt dåligt beslut. Jag såg direkt efter signalen att pucken inte var blockerad. Jag missade det helt. Det är ett helvete att vara domare. Det är lika kul varje gång, men det är lika jävla tråkigt när jag är så jävla dålig, som tar ett så dåligt beslut, säger Mikael Sjöqvist.

Han förstår de upprörda känslor i Leksands omklädningsrum efter matchen. Kritiken mot Mikael Sjöqvist och domarteamet var knivskarp.

– Jag fattar inte varför de blåser. Jag fattar inte varför han ska vara så jävla ivrig. Vad är han rädd för? Det vet jag inte. Likadant första målet, han kan väl komma och be om ursäkt när han är i vägen. Sånt händer, men vad fan, säg något, sade Leksands Patrik Zackrisson till C More, enligt Aftonbladet.

– Det finns ingen som kan gnälla på mig mer än vad själv gör just nu. Jag är så förbannat ledsen för att jag ska behöva ta ett så dåligt beslut, säger Mikael Sjöqvist, som inte ville gå in till Leksands omklädningsrum för att säga förlåt.

– Nej, jag går inte in till Leksand, men ser jag någon från Leksand tänker jag be om ursäkt. Jag söker inte upp, men så fort jag möter någon från Leksand ska de få höra att någon som är mest förbannad över beslutet är jag.

Han fortsätter:

– Leksand får var jättearg på mig, men det finns ingen som är mer arg än vad jag är på mig själv.

Bor i Karlstad

Samtidigt kvarstår det faktum att Mikael Sjöqvist bor i Karlstad, vilket gör den här situationen extra känslig eftersom Färjestad var på isen och gynnades.

Men Mikael Sjöqvist var tydlig med att han kommer att fortsätta döma Färjestad.

– Jag dömer Färjestad. Jag är anställd professionell domare. Det är mitt jobb att döma alla lagen i SHL. Jag har inga problem med att döma något lag, säger Mikael Sjöqvist och fortsätter:

– Alla vet att döma ett lag där man bor är inte ultimat. Men blir jag tilldelad att döma Färjestad dömer jag den matchen.