Felix Sandman åker på höstturné

I höst åker Felix Sandman ut på vägarna på en turné. I bagaget har han nya singlarna "Middle of nowhere" och "Something right" samt låtarna från förra årets solodebut "Emotions".

I år har den tidigare FO&O-medlemmen även hunnit släppa singeln "Happy thoughts" tillsammans med kompisen Benjamin Ingrosso och han har spelat en av huvudrollerna i Netflix-succén "Störst av allt".

Turnéplan: 4/10 Falun, 5/10 Partille, 11/10 Helsingborg, 12/10 Skövde, 18/10 Enköping, 19/10 Norrköping, 25/10 Örebro, 26/10 Malmö, 8/11 Umeå, 9/11 Skellefteå.