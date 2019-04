Fem bilar i olycka – ingen allvarligt skadad

Foto: Johan Nilsson/TT

Fem bilar ska ha varit inblandade i en trafikolycka i på E20 i Strängnäs omkring klockan halv tolv på fredagen.

Det hela började med en bil som började brinna under färd. Föraren stannade för att släcka branden och fick hjälp av nästa bilist. Föraren i en tredje bil såg det inträffade och saktade ner – men den fjärde gjorde det inte och körde in i bilen framför som studsade in i en femte bil, skriver Polisen på sin sajt.

Till skillnad från vad som rapporterats tidigare ska ingen ha skadats allvarligt. Ännu finns ingen brottsrubricering, men olyckan kommer att utredas.