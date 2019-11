Fem snackisar från Fotbollsgalan

Foto: Maja Suslin/TT

Anders Svenssons omdiskuterade bil och TV4:s Jan Schermans kupp mitt i bronshyllningen av damlandslaget.

Här är fem uppmärksammade händelser från Fotbollsgalan.

2000 – Lovesans pik

Tina Lovesan, tidigare Nordlund, tilldelas Diamantbollen efter att bland annat ha lett Umeå IK till sitt första SM-guld som startade västerbottningarnas guldera.

Lovesan tar tillfället i akt att poängtera att det på millenniets första gala endast finns två priser till damerna och sju till herrarna, enligt Sydsvenskan och C-uppsatsen "Damfotboll i massmedia".

– Jaha, det var ju roligt det här… Att få vara med på tv alltså, det är inte så ofta vi damspelare får vara det, säger Lovesan från scenen, enligt damfotboll.com.

2006 – Lagerbäck i Take That

Lars Lagerbäck (förbundskapten), Lars-Åke Lagrell (Svenska fotbollförbundets ordförande), Magnus Hedman (målvakt), Peppe Eng (programledare) och Jan Scherman (TV4:s vd) gör en cover och mimar till brittiska pojkbandet Take Thats superhit "Back for good".

Musikvideon (se YouTube-länk ) är inspelad på Råsunda fotbollsstadion i Solna och syftar till att, på ett humoristiskt sätt locka tillbaka Zlatan Ibrahimovic tillbaka till blågult. Ibrahimovic bojkottar landslaget efter att ha blivit hemskickad från en EM-kvalsamling i september samma år på grund av ett krogbesök i Göteborg tillsammans med Christian Wilhelmsson och Olof Mellberg. Ibrahimovic återvänder till landslaget i mars 2007.

2011 – TV4:s vd får kritik

Svenska fotbollförbundet och TV4 har förberett en stor hyllning av damlandslaget som tagit brons under VM i Tyskland. Men mitt under hyllningen kliver TV4:s vd Jan Scherman upp på scen och tar mikrofonen från programledaren Peter Jihde för att berätta att kanalen sänder EM på hemmaplan 2013. Kuppen kritiseras av många.

"Var det damlandslaget eller Jan Scherman som skulle hyllas? Synd att han sabbade när en fin prestation skulle uppmärksammas", skriver SVT:s sportkrönikör Jonas Karlsson på Twitter.

2013 – Svenssons bil, Ibrahimovics cykel

Anders Svensson får en bil från Svenska fotbollförbundet efter att ha passerat Thomas Ravelli och blivit meste herrlandslagsspelare, 146 landskamper. Förbundet får däremot utså hård kritik sedan damlandslagets Therese Sjögran, då på 187 landskamper, lämnas helt utan gåva.

– Vi har faktiskt tänkt på det här mer noggrant än det kan verka. I samband med att det beslutades att Svensson skulle belönas så bestämde sig förbundsstyrelsen även för att göra något för Therese Sjögran, säger Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Mikael Santoft till TV4.

Drygt en månad efter galan får sedan Zlatan Ibrahimovic stora rubriker när han i en intervju med Expressen bland annat säger:

– De kan få en cykel med min autograf så blir det bra, säger han till tidningen och ber senare om ursäkt i sin app:

– Cykeln var ett skämt, om än dåligt.

Följetongen fortsätter sedan på två ytterligare galor. 2014 klipps en hyllning till Therese Sjögran, som nu spelat över 200 landskamper, bort på grund av tidsbrist i TV4:s körschema.

Sjögran slutar efter VM 2015 och hyllas till slut. Hon blir rörd till tårar när hon tilldelas TV4:s Fotbollskanalens hederspris.

– Jag är glad att det blev så här, säger hon.

2018 – Fischers brandtal

Nilla Fischer tilldelas Diamantbollen och ifrågasätter mäns beteende inom svensk fotboll. Talet får stor uppmärksamhet och efterspelet involverar både herrlandslagets Andreas Granqvist och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

– Alla ni pojkar, killar och framför allt män. Det är dags att komma in i matchen nu, för jämställdhet är något som gynnar oss alla. Men det är något som vi måste göra tillsammans. Helt ärligt; "We have no more fucks to give", säger Fischer bland annat.