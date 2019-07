Fem stjärnor som kan flytta i sommar

Foto: Thibault Camus/AP/TT

Transferkarusellen är i full gång.

Här är fem fotbollsstjärnor som kan byta klubb i sommar.

+ Antoine Griezmann, Atlético Madrid

Den franske landslagsstjärnan har länge ryktats bort från Atlético, som han tillhört i fem år, och i maj bekräftade han själv att han kommer att lämna huvudstadsklubben. Mycket talar för att det blir en flytt till Barcelona. Griezmanns utköpsklausul sjönk från 2,1 miljarder kronor till omkring 1,2 miljarder kronor den 1 juli och enligt spanska medier har han redan kommit överens om de personliga villkoren med den regerande La Liga-mästaren. Ryktena tog ny fart i fredags då "Barças" president Josep Maria Bartomeu bekräftade att klubbarna haft ett möte om fransmannen. Ytterligare ett tecken på att 28-åringen kan vara på väg bort är att han inte dök upp till Atléticos försäsongssamling i söndags.

+ Paul Pogba, Manchester United

VM-guldhjälten från i fjol har själv hintat om att han vill lämna Old Trafford. Fransmannen värvades till Premier League-klubben för snart tre år sedan, då som historiens dyraste spelare, men har inte fått ut sin fulla potential i England. "Jag tror att det skulle vara en bra tidpunkt för mig att få en ny utmaning", sade Pogba till The Guardian i juni. Hans agent, Mino Raiola, har varit inne på samma spår. "Alla vet att Paul vill flytta vidare. Vi är mitt i den processen. Alla vet vad Paul känner", sade Raiola till The Times i förra veckan. Så vart ska fransmannen ta vägen? Enligt brittiska och spanska medier kopplas han främst samman med en flytt till Real Madrid, där landsmannen Zinedine Zidane basar, eller med en återkomst till förra klubben Juventus.

+ Neymar, Paris Saint-Germain

Världens dyraste spelare, som kostade runt 2,2 miljarder kronor när han lämnade Barcelona för PSG för två år sedan, fortsätter att vara hett stoff i transfervärlden. Neymar har – trots sin dominans i Frankrike – länge kopplats samman med en återkomst till Barcelona, rykten som tog ny fart då Neymar inte dök upp på PSG:s återsamling i måndags. "Neymar kan lämna PSG om det kommer ett erbjudande som passar alla. Men just nu vet vi inte om någon vill köpa honom eller till vilket pris", sade PSG:s sportchef Leonardo till franska Le Parisien. "Det är uppenbart för alla (att han vill lämna)", fortsatte han.

+ Christian Eriksen, Tottenham

Tottenhams rutinerade mittfältsdansk har bara ett år kvar på kontraktet – och har själv sagt att han vill lämna. "Jag känner att jag är i det skedet av min karriär att jag skulle vilja testa någonting nytt", sade 27-åringen till Ekstrabladet i början av juni. Det har mest talats om Real Madrid som nästa klubbadress, men även Manchester United har dykt upp i spekulationerna. Samtidigt har Eriksen öppnat för en fortsättning i Tottenham, dit han anslöt 2013 och där han spelade Champions League-final så sent som i juni. "Jag har den största respekten för allt som händer i Tottenham, och det skulle inte vara negativt att stanna. Jag hoppas att något blir klart under sommaren", sade mittfältaren.

+ Philippe Coutinho, Barcelona

Den 27-årige brassen värvades för 1,5 miljarder i januari förra året, men har inte fått det att flyga i Barcelona. Och med namn som Neymar, Paul Pogba och Antoine Griezmann på katalanernas önskelista kan det hända att Coutinho tappar sin startplats i det stjärnfyllda laget. Spanska rapporter har placerat ytterspringaren i PSG, medan det också viskats om att det kan bli aktuellt med en återkomst till England och Premier League för miljardmannen, som vann sydamerikanska mästerskapen, Copa América, med Brasilien i helgen. Coutinhos agent ska dock ha dementerat att brassen är på väg bort från "Barça" över huvud taget.