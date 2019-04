Filmrecension: Fransk tolkning av kulturellt förfall

Foto: Triart film

Underbart narcissistiska och mycket franska personligheter trevar sig fram i en historia som tar upp i stort sett alla samtidens kulturella trauman.

I Paris intellektuella kretsar jonglerar förläggaren Alain (Guillaume Canet) sin prestigefyllda litterära verksamhet och nutida måsten som läsplattor. Han refuserar sin långvarige författarvän Léonard (Vincent Macaigne), som återigen skrivit en illa maskerad skildring av sitt privatliv. Och så försöker han stötta sin skådespelande hustru Selena (Juliette Binoche) som medverkar i en populär polisserie men drömmer om tiden då hon stod på scen och spelade Lars Norén.

I sina bästa stunder är filmen småkul men det blir också lätt repetitivt att höra utspel som "Tweets är dagens haiku" idisslas i olika variationer.

Men man får verkligen ge den produktive veteranen Olivier Assayas att han lyckas pricka in precis all nutida kultur- och samhällsdebatt. Slapp underhållning och politikerförakt, för att inte tala om den vulgära digitaliseringen – ljudböcker! bloggar! – och den litterära trend som kallas autofiktion hamnar under lupp, ur ett nostalgiskt "det var bättre förr"-perspektiv

Nutidens intellektuella förfall och den ormgrop där fiktion och verklighet ligger och metabefruktar sig är ämnen som Olivier Assayas har behandlat förut. I "Moln över Sils Maria" (2014), till exempel.

Den utspelades dock på en vassare nivå, framförallt fanns det enstaka scener som verkligen glänste till, som när Juliette Binoches skådespelare och Kristen Stewarts personliga assistent lite småpackade dekonstruerade en superhjälterulle på ett kul och träffande sätt.

Här finns inga sådana utropstecken. På ett mycket fransk vis äts det istället underbara måltider, det diskuteras i evigheter samtidigt som flera otroheter pågår och hanteras mycket nyktert av alla inblandade. Handlingen går långsamt framåt, eller om det är i cirklar, och i slutändan blir "Mellan raderna" en sympatisk film, som skildrar hur allt är nytt samtidigt som ingenting är nytt. Bortanför alla trender och nycker verkar det också som att allt som är viktigt på riktigt, både i konsten och i relationerna, tenderar att överleva.