Filmrecension: Yesterday

Foto: Universal pictures

Stjärnregissören Danny Boyle leker Gud och bygger en tondöv romkom i en alternativ samtid, där en misslyckad låtskrivare är den ende som minns The Beatles.

...och priset för årets mest ansträngda premiss går till "Yesterday"!

Vad skulle hända om du levde i en parallell verklighet där The Beatles aldrig existerat men du var den enda som kom ihåg deras låtar?

Det är precis vad som händer när ett globalt strömavbrott på något sätt (som aldrig förklaras) raderar John, Paul, George och Ringos låtkatalog från hela världens kollektiva minne. För alla utom musikern Jack Malick vill säga, som blir påkörd av en buss i samma ögonblick, vilket på ett magiskt sätt låter honom minnas alla Beatleslåtar.

En ursäkt för att casha in på nostalgi, men det ogenerade fiskandet efter köpstarka 40-talister är det minsta av "Yesterdays" problem.

Beatles låtskatt förvandlar snabbt Jack till en världsstjärna. Det är förolämpande för en tänkande människa att behöva svälja tanken att Beatles musik hade blivit lika populär i dag som när det begav sig. Visserligen är "Yesterday" en komedi, och Danny Boyle har lagt in skämt (väldigt klumpigt) om att titeln "The white album" skulle ha "mångfaldsproblem" om den lanserades idag. Snarare skulle kanske textraden "she was just seventeen, if you know what I mean" ha svårt att flyga förbi okommenterat som den gör dubbla gånger i filmen.……

"Yesterday" är en kulturkonservativ film för en medelålders publik där skämten landar platt, musiknumren har lika mycket kraft som om de vore framförda av ett coverband och Ed Sheeran har en för stor roll som sig själv. Ändå är kärlekshistorien filmens mest provocerande element.

Jack Malick är från början en kämpande musiker med jobb på grossistlager. Han saknar musikalisk talang och gnäller ofta, men fortsätter harva för att hans barndomsvän och manager Ellie tjatar om att han aldrig ska ge upp sina drömmar. De borde bli ihop, tycker filmen. Det är logiskt då båda är ungefär lika tråkiga, men när Jack blir en stjärna vill Ellie plötsligt att han ska stanna i den sömniga hemstaden. Inte följa sina drömmar alltså?

Musikbranschens cirklande gamar porträtteras på klyschigaste sätt och i en bisarr scen träffar Jack John Lennon, som överlevt till 78 års ålder utan musiken, och haft ett gott liv.

"Är det inte underbart när allt är normalt" säger Jack i en av filmens nyckelscener och sammanfattar "Yesterdays" mellanmjölkiga stämning. En film om ett av världens mest älskade band presenterar en sensmoral om att livet blir bäst när du håller dig borta från att göra musik.