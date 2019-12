Finlandsbesöket formade "Frost 2"

Fakta

Den första "Frost"-filmen kom 2013 och blev omedelbart en stor succé för Disney. Den gick om "Toy story 3" och blev den mest inkomstbringande animerade filmen någonsin – ända tills den nya versionen av "Lejonkungen" passerade den pengamässigt 2019.

"Frost" belönades med två priser på Oscarsgalan 2014, för bästa animerade film och bästa originallåt ("Let it go").