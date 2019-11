Flera nya spel presenterade till Xbox

Foto: Xbox/TT

Udda djur, förminskade människor och en syskonberättelse med en transman i ena huvudrollen.

Microsoft har visat upp flera nya spel som kommer under nästa år.

Spelföretaget bakom nysläppta "The outer worlds" är tillbaka med ett äventyr där spelaren ska guida några personer som förminskats genom en farlig miniatyrvärld. "Grounded" bjuder på fienden som myror och spindlar, och inslag av byggande, och släpps våren 2020.

Det var en av nyheterna i Microsofts presentation X019 i London, där Microsoft visade upp vad som är att vänta det kommande året.

Några månader efter "Grounded" släpper skaparna av "Life is strange", Dontnod, ett berättelsedrivet äventyrsspel. "Tell me why" utspelar sig i ett vintrigt Alaska där två syskon utreder händelser i sin barndom. Ett av syskonen är en transman, vilket en del av berättelsen kommer att kretsa kring.

Den tredje större nyheten var att brittiska Rare, som senast släppte piratspelet "Sea of thieves" arbetar med ett spel som kallas "Everwild", som ser ut att innehålla fantasifyllda djur och samarbete mellan flera spelare.

Fyra mot fyra-spelet "Bleeding edge", som visuellt har en del likheter med "Overwatch" – men där det rör sig om närstrid i stället för skjutande – har fått ett släppdatum, 24 mars nästa år. Även rollspelet "Wasteland 3", som utspelar sig i ett postapokalyptiskt Colorado, fick sitt: 19 maj.

I övrigt presenterades att en del tidigare släppta titlar dyker upp till Xbox One och Microsofts prenumerationstjänst Game Pass, som flera "Yakuza"- och "Final fantasty"-spel.