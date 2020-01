FN röstade för fortsatt hjälp till Syrien

Foto: Ghaith al-Sayed/AP/TT

FN:s säkerhetsråd har röstat igenom en förlängning av tillståndet för gränsöverskridande hjälp till det krigsdrabbade Syrien.

Hjälpen är en viktig livlina för miljontals syrier, men hotades att skäras av. En kompromiss efter ett ryskt förslag innebär att hjälp kan föras in från Turkiet via två övergångar, mot tidigare två, och bara i sex månader.

Ryssland hotade med ett veto mot all gränsöverskridande hjälp om landet inte fick igenom sina krav. Landet avstod tillsammans med Kina från att rösta för resolutionen. Det gjorde även USA och Storbritannien, i protest mot att den blev urvattnad. Övriga elva medlemmar röstade för den.

FN har via gränsöverskridande bistånd sedan 2014 skickat in omkring 30 000 lastbilar fyllda med mat, medicin och andra förnödenheter till Syrien, enligt FN:s samordningsorgan för nödhjälp (Ocha). Hjälpsändningarna har kommit från Turkiet, Irak och Jordanien via fyra gränsövergångar.