FN vädjar: Ta tillbaka IS-familjer

Foto: Hanna Franzén/TT

De runt 55 000 personer som stridit för IS, är familjemedlemmar till IS-krigare eller har kopplingar till terrorrörelsen och befinner sig i fångläger i Syrien eller Irak borde ställas inför rätta eller släppas fria. Det säger FN:s människorättschef Michelle Bachelet under FN:s råd för mänskliga rättigheter som sammanträder under tre veckor i Genève.

Flera av de IS-anhängare som tagits till fånga kommer från andra länder som nu måste ta ansvar för sina medborgare, säger Bachelet. Hon vädjar till länderna att ta hem IS-familjerna och betonar att barn till stridande föräldrar redan lidit mycket och inte borde göras statslösa.

– Utländska familjemedlemmar bör skickas tillbaka till hemlandet, säger Bachelet.