Förlikning kan försätta opioidjätte i konkurs

Foto: Jessica Hill/AP/TT

Efter domen mot amerikanska läkemedelsjätten Johnson & Johnson överväger konkurrenten Purdue Pharma som ägs av familjen Sackler att betala en förlikningssumma på uppemot 12 miljarder dollar (116 miljarder kronor) kring bolagets påstådda inblandning i den amerikanska opioidkrisen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till två källor med insyn i bolaget.

Purdue Pharma som tillverkar den smärtstillande medicinen Oxycontin riskerar under dessa förutsättningar att gå i konkurs och Sacklerfamiljen skulle få överge ägandet, säger en av källorna.

Bolaget är ett av flera som anklagas för att ha eldat på opioidkrisen som beräknas ha orsakat cirka 47 600 dödsfall till följd av överdoser i USA under 2017, enligt statistik från den nationella myndigheten US Centers for disease control and prevention (CDC).