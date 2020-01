Foto: Johan Nilsson/TT

Fyra personer sitter anhållna skäligen misstänkta, den lägre misstankegraden, för ett mord i Boden.

Det rör sig om ett "oklart dödsfall", enligt polisen. Ärendet kom in under onsdagskvällen. Den misstänkta brottsplatsen är avspärrad, och en teknisk undersökning har genomförts under natten.