GoT-skaparna ska göra nya serier för Netflix

Foto: Evan Agostini/Invision/AP/TT

"Game of thrones"-skaparna David Benioff och D B Weiss har tecknat ett flerårigt avtal med Netflix om att skriva, producera och regissera nya filmer och serier, uppger strömningsjätten i ett meddelande.

"De är en kreativ kraft som har glatt publik över hela världen med sitt episka historieberättande. Vi kan knappt bärga oss att se vad deras fantasi kommer att erbjuda våra kunder", säger Netflix innehållschef Ted Sarandos i ett uttalande.

Netflix kommenterar inte uppgifter om att överenskommelsen nåtts efter en intensiv budgivning mellan flera stora studior. Avtalet kan vara värt omkring 100 miljoner dollar om det går i linje med tidigare kontrakt som Netflix har tecknat med megaproducenter som Ryan Murphy ("Glee") och Shonda Rhimes ("Grey's Anatomy").

"Vi har haft en otrolig tid med HBO i mer än ett decennium och vi är tacksamma för att alla där alltid fick oss att känna oss som hemma", säger Benioff-Weiss i ett uttalande.

"Game of thrones" visades på HBO mellan 2011 och 2019. Serien bygger på George R R Martins romanserie "Sagan om is och eld" och är en av de dyraste tv-serierna någonsin, med en budget på cirka 100 miljoner kronor per avsnitt.

Duon Benioff-Weiss arbetar även med tre nya filmer i "Star wars"-serien.