"Gudfadern"-skådisen Carmine Caridi död

Skådespelaren Carmine Caridi, mest känd för att ha spelat Carmine Rosato i den andra "Gudfadern"-filmen, har dött. Han blev 85 år gammal.

Caridi avled i tisdags på ett sjukhus i Los Angeles efter en tid i koma, uppger anhöriga till .

Under sin långa karriär medverkade Caridi i ett flertal klassiska tv-serier, som "Starsky and Hutch", "Taxi" och "Fame".

Utöver sina framgångar på tv och vita duken tampades Caridi även med en del motgångar under karriären. 2004 blev han den första personen någonsin att uteslutas från den amerikanska filmakademien, "Academy of motion pictures arts and sciences", efter att filmer som spridits illegalt på nätet kunde spåras till honom.