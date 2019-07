Guldår för Disney – slår egna rekordet

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/TT

Disney har slagit alla tiders rekord när det gäller intäkter för film för en enskild studio under ett och samma år, skriver .

När helgens biointäkter var räknade hade Disney dragit in 7,67 miljarder dollar på biljettförsäljning under 2019, vilket motsvarar strax över 73 miljarder kronor. Filmstudion passerar därmed sitt eget rekord från 2016 på 7,61 miljarder dollar.

Disney står bakom fem av årets sex mest inkomstbringade filmer så här långt – "Avengers: Endgame", "Captain Marvel", "Aladdin", "Lejonkungen" och "Toy story 4" – och fler storfilmer är på ingång.

Under hösten och vintern går "Maleficent 2", "Frost 2", och "Star Wars: The rise of Skywalker" upp på bio, vilket med största sannolikhet innebär ytterligare klirr i kassan för filmjätten.

Bakom framgångarna ligger en köpintensiv där Disney de senaste åren köpt upp en rad andra filmstudior, så som Pixar, Marvel, Lucasfilm och 21st Century Fox.