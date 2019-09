Rosenberg: Målskillnaden också jätteviktig

Foto: Anders Bjurö/TT

Malmö FF vägrar släppa serieledaren Djurgården ur sikte.

MFF bättrade på sin målskillnad när Helsingborg kördes över med 3–0 i Skånederbyt.

Med fem omgångar kvar att spela av allsvenskan 2019 toppar Djurgården med sina 56 poäng – tre före tabelltvåan Malmö FF och fyra poäng före trean AIK.

– Det är bara finaler nu. Det är härligt att ha något att spela för, både i allsvenskan och i Europa. Vi har en trupp som måste ha så här många matcher, säger lagkaptenen Markus Rosenberg.

"Gå helt rent"

MFF har tagit fem SM-guld på 2010-talet och har stor rutin i truppen på att spela viktiga matcher i slutskedet av säsongen. Samma rutin finns inte i tabellettan Djurgården.

– De matcher jag har sett har de sett väldigt stabila ut. Men i allsvenskan kommer alla att tappa poäng till slut och då gäller det för oss att gå helt rent, säger Rosenberg, som fastställde segern mot Helsingborg med sitt 3–0-mål i den 38:e minuten.

Är du säker på att Djurgården kommer att tappa poäng?

– Nä, jag är inte säker, men om vi kollar historiskt de åren jag har varit här så har det varit så i slutet.

Den klara segern mot Helsingborg gör att MFF nu har bäst målskillnad – plus 33 mål – i allsvenskan. Djurgården har plus 30, AIK har plus 18 och fyran Hammarby (50 poäng) har plus 26 i målskillnad.

– Den blir också jätteviktig när det nu är så jämnt som det är. Förra året knep vi ju en Europaplats på grund av det. Så det är viktigt att vi kan vinna stort, säger Rosenberg.

Mot Helsingborg blev Søren Rieks stor derbykung med två mål och dansken gillar läget när MFF har fått spela med kniven mot strupen. Djurgården har den senaste tiden tagit sina segrar innan Malmö har spelat.

– De flesta i truppen känner sig bäst under press och i matcher där man vet att det bara är tre poäng som gäller. Jag tror inte att de (Djurgården) kommer att vinna alla sina matcher framöver och då måste vi dra nytta av vår erfarenhet, säger Rieks.

Avstängd på söndag

Nästa torsdag möter Malmö FF FC Köpenhamn i Europa League-gruppspelet. Innan dess väntar tabelljumbon Eskilstuna kommande söndag. Då är Rieks avstängd efter att ha firat sitt första mål mot HIF genom att hyscha bortaklacken.

– Jag visste inte om att man fick gult för det, men tyvärr är det så, säger Rieks och fortsätter:

– Supportrarna får ju göra en hel del som vi (spelare) inte kan göra något åt, så att tysta dem lite tycker jag inte är så illa. Jag tycker att man kan se till att ändra den regeln.

Frågan är bara vad tränaren Uwe Rösler säger till honom när måndagsträningen drar i gång, men Rieks är inte orolig.

– Jag gjorde ju två mål, säger han och skrattar.