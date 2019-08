Häcken avgjorde sent mot AFC Eskilstuna

Foto: Per Karlsson/TT

Häcken hakar på topplagen i allsvenskan.

Göteborgslaget avgjorde sent borta mot AFC Eskilstuna och vann till slut med 2–0.

Det såg länge ut att bli ett oväntat poängtapp för Häcken borta mot allsvenska nästjumbon AFC Eskilstuna.

Matchen var länge mållös och när Djurgårdslånet Dzenis Kozica gjorde sig redo för att slå en straff för hemmalaget i den andra halvleken såg det mörkt ut för gästerna. Avslutet gick dock stenhårt upp i vänstra kryssribban och målnollan var därmed intakt.

I stället avgjordes matchen åt det andra hållet med bara minuter kvar på klockan.

Så sent som i den 86:e minuten skarvade Johan Hammar vidare ett inspel från Paulinho som först gick in i stolpen innan målvakten Igor Levchenko råkade stöta in bollen i eget mål.

Kort därpå fastställde Paulinho slutresultatet till 0–2 då han dribblat sig fram till ett friläge och placerat in det avgörande målet.

Bortasegern innebär att Häcken går om Hammarby upp på fjärde plats och har, med en match mer spelad, topplagen Djurgården, AIK och Malmö inom fyra poängs räckhåll.

För AFC däremot ser det tungt ut. Laget är kvar på nedflyttningsplats och är fyra poäng ifrån säker mark.