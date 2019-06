Hammerfall: Våra låtar är inte en kisspaus

Foto: Hanna Franzén/TT

Sweden Rock-veteranerna Hammerfall är tillbaka i Sölvesborg.

Under festivalen passar bandet på att hylla det svenska hårdrocksundret.

Gitarristen Oscar Dronjak är märkbart upprymd på artistområdet i Norje, Sölvesborg, inför deras spelning.

– Vi som band har aldrig låtit så här bra, vi har spelat mycket de senaste åren och har en spelglädje som är fantastisk, säger han.

Senare i år släpper gruppen sitt elfte album och i maj kom singeln "(We make) Sweden rock". En titel som egentligen inte har någonting med festivalen i Sölvesborg att göra.

– De som "make Sweden rock" är inte Hammerfall utan hela hårdrocksundret som har kommit till sedan 60-talet, det rör sig om 100-tals band egentligen, berättar Dronjak.

Låten innehåller textrader och referenser från den svenska hårdrockshistorien. Under festivalen har de även premiär för en musikvideo som rymmer ytterligare referenser och bilder.

– Det är vår hyllnig till att Sverige är så respekterande som hårdrocksland.

Stor skillnad

För Dronjak var bland andra Heavy Load och Yngwie Malmsteen viktiga inspirationskällor under uppväxten.

– Sedan var jag en del av den här "Gothenburg sound"-scenen i slutet av 80-talet, med band som In Flames, At The Gates och Dark Tranquillity. Det var väldigt speciellt att man växte upp med dem, vi satt i samma båt under lång tid, säger han.

Hammerfall är veteraner på Sweden Rock. De gjorde sin första spelning när festivalen fortfarande hette Karlshamn Rock Festival – och sedan dess har mycket hänt. I år beräknas 35 000 personen besöka Sweden Rock varje dag, och arrangörerna kan stoltsera med bokningar som Kiss och Def Leppard.

– Man är ju hårdrockare i hjärtat och det är så coolt att det här kan vara en av Sveriges största festivaler, år efter år.

"Går framåt hela tiden"

"Dominion" heter Hammerfalls kommande album, som når lyssnarna den 16 augusti – deras elfte fullängdare sedan 1997. Oscar Dronjak ser ljust på framtiden.

– Att släppa en skiva 2019 som låter så energifull som den här ändå gör nu, det gör mig väldigt glad, säger han och tillägger:

– Jag känner att Hammerfall inte är ett band som lever på gamla meriter, vi har någonting att erbjuda och går framåt hela tiden. Det märker vi när vi spelar nya låtar. Folk tar dem på allvar, i stället för att gå på kisspaus.