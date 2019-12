Han är decenniets mest spelade artist

Foto: Matt Sayles

Foto: Joel C Ryan

Det är mindre än en månad kvar av decenniet – nu avslöjar Spotify vilka artister som har varit mest populära på deras strömningssajt de senaste tio åren.

Med 28 miljarder strömningar sedan 2010 kniper hiphop-artisten Drake förstaplatsen, skriver Billboard. Den nu 33-åriga artisten släppte sitt debutalbum "Thank me later" i juni 2010, och har varit aktiv under hela decenniet. Han blev känd som skådespelare redan under 00-talet när han medverkade i "Degrassi: The next generation".

På andraplatsen hamnar Ed Sheeran. Den 28-åriga britten toppar även listan över decenniets mest spelade låtar med "Shape of you" från skivan "Divide" (2017). Hans "Thinking out loud" från 2014 är decenniets femte mest spelade låt. Sheeran släppte sitt debutalbum "No. 5 Collaborations project" 2011.

Den tredje mest spelade artisten under 2010-talet är även den artist som har strömmats mest under 2019 – hiphop-artisten Post Malone. Den 24-åriga amerikanen släppte sin första fullängdare 2016, och har sedan dess släppt ytterligare två album, "Beerpong & bentleys" och "Hollywood's bleeding".

Ariana Grande placerar sig på fjärdeplatsen. Hon debuterade 2013 med albumet "Yours truly", tidigare i år släppte hon sin femte fullängdare "Thank u, next". Grande är även 2019 års tredje mest spelade artist på Spotify.

Den femte mest spelade artisten skivdebuterade när Post Malone fortfarande var i ettårsåldern – hans karriär sträcker sig med andra ord över tre decennier: hiphop-artisten Eminem.