Här är alla vinter-OS genom tiderna

Olympiskt ,
Det blir Milano-Cortina som får stå som arrangör för vinter OS-2026.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Det blir Milano-Cortina som får stå som arrangör för vinter OS-2026.

Stockholm-Åre fick nej. Det blir Milano-Cortina som kommer att arrangera vinter-OS 2026.

Här är alla vinter-OS genom tiderna:

1924: Chamonix, Frankrike

1928: St Moritz, Schweiz

1932: Lake Placid, USA

1936: Garmisch-Partenkirchen, Tyskland

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1940: Inga spel

1944: Inga spel

1948: St Moritz, Schweiz

1952: Oslo, Norge

1956: Cortina d'Ampezzo, Italien

1960: Squaw Valley, USA

1964: Innsbruck, Österrike

1968: Grenoble, Frankrike

1972: Sapporo, Japan

1976: Innsbruck, Österrike

1980: Lake Placid, USA

1984: Sarajevo, Jugoslavien

1988: Calgary, Kanada

1992: Albertville, Frankrike

1994: Lillehammer, Norge

1998: Nagano, Japan

2002: Salt Lake City, USA

2006: Turin, Italien

2010: Vancouver, Kanada

2014: Sotji, Ryssland

2018: Pyeongchang, Sydkorea

2022: Peking, Kina

2026: Milano-Cortina, Italien