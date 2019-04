Här är "Green book"-regissörens nya film

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Peter Farrelly, som regisserat den trefaldigt Oscarsbelönade "Green book", har hittat ett nytt projekt, skriver .

Han kommer att regissera och vara med och skriva manus till en ännu titellös film, baserad på boken “The greatest beer run ever: A true story of friendship stronger than war”.

Boken är skriven av Joanna Molloy och John Donohue och är baserad på en verklig händelse i Donohues liv, då han lämnade New York i slutet på 60-talet för att dricka öl med sina kompisar i Vietnam, som stred i kriget.