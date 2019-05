Här är kvinnorna bakom John Lundvik

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ingen kan undgå att se och höra The Mamas, som just nu tar Tel Aviv med storm. Men för några månader sedan visste de flesta inte ens om att körgruppen fanns.

Vilka är kvinnorna som backar upp favorittippade John Lundvik i kväll?

Bakom varje framgångsrikman står en kvinna, sägs det. I John Lundviks fall står hela fyra stycken – två från Sverige och två från USA. Ett starkt stöd till John Lundvik och låten "Too late for love". När TT träffar The Mamas i lobbyn på hotellet i Tel Aviv är det lätt att tro att den sammansvetsade kören har känt varandra hela livet.

"Det här kan jag fixa"

Men faktum är att The Mamas inte ens fanns för några månader sedan. Paris Renita, amerikansk körsångerska med karriär i Sverige, var den som från början hörsammade John Lundviks önskan om en stark kör.

– Jag skyller på John, han ringde mig och sade att jag behöver fyra fantastiska kvinnor som kan sjunga.Och jag sade att det här kan jag fixa, berättar hon för TT.

Paris Renita ringde runt till sina kontakter. En knapp vecka senare fanns The Mamas. Och resan till Tel Aviv har förändrat livet –inte minst för The Mamas medlem Ashley Haynes som snabbt beslutade sig för att lämna vardagen hemma i Washington DC bakom sig.

– Ja, jag fick sluta jobbet för jag fick inte ledigt så jag flyttade till Sverige. Men jag planerar att leva i Sverige. Mitt liv har förändrats enormt, det här är en dröm som blivit sann, säger hon till TT.

– Eurovision är helt nytt för mig, varje dag lär jag mig mer och mer... I USA har vi ju inte Eurovision än. Det här är helt galet!

"Vi har planer"

För Loulou Lamotte och Dinah Yonas Manna är sammanhanget inte helt nytt. De båda har tidigare medverkat som körsångerskor – Loulou uppträdde med Behrang Miri 2013 och Dinah körade bakom Jonas Gardell förra året.

Att stå på scenen i Tel Aviv överträffar dock allt, säger de.

– Man kan knappt ta in att man är här... Detta brukar jag sitta hemma och kolla på i soffan och nu ska man vara med, säger Loulou Lamotte.

Just nu gör sig The Mamas redo för andra semifinalen tillsammans med John Lundvik. Oavsett hur det går i kväll så kommer resan inte att ta slut i Tel Aviv. I höst fortsätter hela gänget på en Skandinavienturné tillsammans.

Och mer nyheter om The Mamas kommer, lovar Paris Renita och ler stort.

– Vi har planer som vi inte kan avslöja än….