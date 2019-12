Här är svenskarnas Netflixfavoriter

Foto: Nikola Predovic / Netflix

Strömningssajten Netflix har sammanställt vilka tv-serier och filmer som varit populärast bland svenska tittare 2019.

Högst upp på listan finns kriminaldramat "Störst av allt" med Felix Sandman och Hanna Ardéhn i huvudrollerna. Succéserien är baserad på Malin Persson Giolitos roman med samma titel.

Nummer två är fantasyserien "The Witcher" – tätt följd av actionrullen "6 Underground" med Ryan Reynolds. Som nummer två på listan över titlar som lockat flest svenska tittare finns komedin "Murder mystery" med Jennifer Aniston och Adam Sandler, varpå regissören Martin Scorseses tokhyllade "The Irishman" tar hem femte plats.

Andra serier som också varit populära hos svenskar under det gångna året är "Stranger things 3", "Home for christmas" och "Sex education". Bland filmer som gått extra bra finns thrillern "Triple frontier" och kriminaldramat "Extremely wicked, shockingly evil and vile".

Inom dokumentärgenren föredrog svenskar att titta på "Our planet" med David Attenborough som berättarröst.