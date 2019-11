Hedman på is: "Steg i rätt riktning"

Foto: Chris O'Meara/AP/TT

Tampa Bays backstjärna Victor Hedman är ett steg närmare comeback i NHL-matcherna i Globen.

På tisdagen tränade han på is med sitt lag.

Hedman skadade sig i underkroppen i Tampas bortamatch mot NY Rangers för en vecka sedan och har sedan dess missat två matcher och inte kunnat träna med sitt lag.

På tisdagen var han tillbaka i träning i Globen, även om han inte gick för fullt i alla moment.

– Det var kul och det kändes bra. Det är fortfarande dag för dag. Men jag är positiv, det är bara att fortsätta göra det jag gör och ta steg för steg. I dag var en bra dag, säger den svenske backstjärnan.

En av höjdpunkterna med matcherna på fredag och lördag är ur svensk synvinkel mötet mellan Hedman och Buffalos backtalang Rasmus Dahlin, nutidens backstjärna mot framtidens.

En duell som ser ut att kunna bli av.

– Att jag inte skulle kunna spela har aldrig riktigt funnits i mina tankar. Men nu är jag i den här situationen, det är en lång säsong, och även om de här matcherna är viktiga så gäller det att vara smart, säger han.

Tampa Bay var grundseriens bästa lag i NHL förra säsongen, men åkte ur slutspelet redan i första omgången. Nu är laget en av förhandsfavoriterna på nytt. Men utan Hedman i laget har det varit svajigt defensivt, laget har släppt in elva mål i de två senaste matcherna och ligger just nu under slutspelsstrecket.

– Det går inte att ersätta honom. Han är en sån dominerande kraft. Jag har genom åren sagt att när han är som bäst så är vi som bäst som lag. När han inte är med kan det vara tufft. Ibland är det först när en spelare saknas som man inser hur värdefull han är, säger tränaren Jon Cooper.