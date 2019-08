Helsingborg lånar sydafrikan från Dortmund

Foto: Naina Helén Jåma/TT

18-åriga Tashreeq Matthews är klar för spel i Helsingborg, elva i fotbollsallsvenskan, för resten av säsongen. Matthews lånas in från tyska Dortmund, där han inte har lyckats slå sig in i A-laget sedan han kom till klubben förra hösten. I våras var den sydafrikanska mittfältaren utlånad till nederländska Utrecht och under sommaren har han spelat träningsmatcher med Dortmunds reservlag.

"Tashreeq är en ung, lovande och kreativ spelare som vi får låna av Dortmund utan någon kostnad", säger Helsingborgs tränare Henrik Larsson i ett pressmeddelande.