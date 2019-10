Höglander bjöd på zorroshow mot Djurgården

Foto: Claudio Bresciani/TT

I fjol gjorde han det mot Färjestad.

Den här gången bjöd Nils Höglander på ett "zorromål" borta mot Djurgården.

3.05 in i andra perioden showade Nils Höglander i Hovet.

Och som 18-åringen bjöd på underhållning.

Med finess, fart och teknik lurade han bort alla i sin närhet och bjöd på ett klassiskt mål som sorteras in i kategorin "zorromål".

– Först ville jag bara vinna min duell bakom mål, och sedan såg jag läget. Jag bara testade. Den gick in, säger han till C More.

Lurade Högström

Höglander använde baksidan av målburen för att finta bort uppvaktande hemmabacken Marcus Högström, och när pucken sedan kom tillbaka gick allt ruskigt snabbt. I samma rörelse som Rögles tekniker tog emot pucken lade han upp den på bladet och snirklade kvickt in 2–0-målet i krysset bakom Niklas Svedberg.

– Isen var bra, det var alla förutsättningar för att göra det. Det var bara att testa. Jag lyckades med det förra året och det var bara att testa igen, säger han.

Hur Höglander, som gjorde ett liknande mål borta mot Färjestad i fjol, tackade för sig efter showen?

Med ett knä i isen och armarna utsträckta gled han mot båset och tog emot medspelarnas jubel.

Målet var inte bara en delikatess, det var även något som Rögle fick energi av och mynnade ut i att gästerna ledde med hela 5–0 efter halva matchen.

Hemmaslarv

Leon Bristedt visade klass – 59 sekunder efter Djurgårdens timeout – när han fintade skott, höll i och lyfte upp 3–0-pucken högt bakom Svedberg.

Ett mål som var resultatet av Patrik Berglunds slarv på blålinjen.

Mer hemmaslarv skulle det bli.

Linus Hultström var inte tillräckligt noggrann på offensiva blålinjen i powerplay, och Erik Andersson utnyttjade friläget på bästa sätt.

22 sekunder senare – i samma boxplay – satte Taylor Matson 5–0 efter att Michael Haga tappade pucken i samband med en uppåkning.

Efter det var det färdigspelat för Niklas Svedberg, som ersattes av finländaren Karri Rämö.

Under samma tvåminutersperiod lyckades Djurgården reducera då Patrik Berglund satte 1–5 i powerplay efter 11.09.

– Ingen bra match från vår sida. Under all kritik, säger han till C More.

– Passningsspelet, det fysiska spelet... vi får inte igång någonting.

Djurgårdens spel blev inte särskilt mycket bättre i tredje perioden. Samtidigt som Rögle bara såg till att spela av matchen för att säkra tre nya poäng.