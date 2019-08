Höjt rut-tak sprängde rekordet

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det höjda rut-taket satte avtryck direkt. Under juli slogs nytt rekord i subventionerade städ-, flytt- och trädgårdstjänster.

En dryg miljard kronor, cirka 150 miljoner kronor mer än under samma månad i fjol. För så mycket handlade närmare 300 000 svenskar rut-tjänster under juli. För hälften av den summan får köparna göra skatteavdrag. Summan var visserligen högre i januari tidigare i år, men räknat per person nådde rut-köpen i juli den högsta nivån hittills, enligt statistik från Skatteverket.

Runt en miljon svenskar köper nu rut-tjänster årligen, om trenden håller i sig, och har därmed gått om rot (bygg- och hantverkstjänster), dock inte i belopp eftersom hantverksjobb som regel är dyrare. Så det går inte att säga att rut bara är för de rika, som det ibland har hävdats i debatten, även om skatteavdragen är störst i områden med fler välbeställda.

– Synen på rut-tjänster har förändrats, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Få slår i taket

Den ökade efterfrågan på hushållsnära tjänster hänger med största sannolikhet samman med att taket höjdes vid halvårsskiftet, från 25 000 till 50 000 kronor per år, enligt Blank Thörnroos. Skatteavdraget är 50 procent av den köpta tjänsten.

– Men egentligen är det inte så många som slår i taket, säger hon men tror ändå att diskussionen och uppmärksamheten kring det återställda taket skyfflat undan en del osäkerhet kring vad som gäller, och därmed bidragit till att fler nu köpt skattesubventionerade hushållstjänster.

Städ- och trädgårdstjänster är det vanligaste. Företaget Hemfrid märker så stor efterfrågan att man hade svårt att klara beställningarna.

Anställer fler

– Så nu anställer vi, säger Hemfrids vd Maria Andersson som är övertygad om att regeländringen förklarar det ökade trycket.

– Det har vi sett förut, vid en höjning eller sänkning av taket får det genomslag direkt, säger Maria Andersson.

Hon räknar med att trenden håller i sig och planerar för att anställa cirka 25 procent fler än under förra året. Hon pekar gärna på att en hög andel av de anställda är utrikesfödda.

– Och vi har inget krav på svenskakunskaper vid anställningstillfället, säger Maria Andersson.