I natt draftas supertalangen: "Ingen är som han"

Foto: Nell Redmond/AP/TT

Han är en av de mest hajpade basketspelarna genom tiderna.

I natt draftas den unika talangen Zion Williamson i NBA.

Alvin Gentry kunde inte göra mycket annat än att slå ut med armarna i chock. Som NBA-laget New Orleans tränare hade han suttit i ett nästan sterilt, tyst rum med andra representanter för sina respektive lag under draftlotteriet – där ordningen för den kommande draften bestäms – då New Orleans överraskande fick förstavalet.

Ett förstaval som alla vet vad det innebär: New Orleans kommer att få välja Zion WIlliamson, den största baskettalangen på år och dagar. Många jämför hajpen kring Williamsson med den superstjärnan LeBron James skapade 2003.

– Fuck yeah! Jag är ledsen för reaktionen. Eller nej, det är jag inte, sade Gentry medan han frikostigt delade ut high-fives i rummet.

"Ingen hoppar som han"

Så, varför är Zion Williamson så omtalad? För att han är unik. Williamson är en två meter lång forward, som väger 130 kg, men som rör sig med en explosiv fart och har en nästan skrämmande atletisk förmåga. Och hoppar så otroligt högt att det, enligt experterna, knappt borde vara möjligt med den kroppen.

– Ingen hoppar som han. Det finns ingen annan spelare som han påminner mig om, säger experten Steve Smith.

Jämförelser är svåra att göra, vilket inte stör Zion Williamson alls.

– Jag vill bara vara mig själv, jag försöker inte vara någon annan. Jag försöker bara att vara den första Zion, säger han.

"Kommer ge allt"

Efter draftlotteriet spreds ett videoklipp där Williamson såg ut att reagera negativt på att hamna i New Orleans, men enligt egen utsago bryr han sig inte särskilt.

– Jag vill bara spela i NBA. Jag hade inget favoritlag när jag växte upp. Jag vill bara vara en del av ligan, oavsett vilket lag jag hamnar i så vet jag en sak. Att jag kommer att ge allt jag har.

I natt, svensk tid, är det dags för NBA-draften. Memphis väljer som tvåa och New York som trea.