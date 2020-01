Insiderhandel nära nytt rekord

Fakta

Anmälningar om misstänkt insiderhandel som inte kan avföras av Finansinspektionen (FI) skickas i regel över till Ekobrottsmyndigheten (EBM), men FI hanterar en stor del av misstänkt marknadsmanipulation på egen hand med möjlighet att fatta beslut om sanktionsavgift.

EBM fick under perioden 1 januari–30 november 2019 in 20 rapporter om misstänkt marknadsmanipulation och 127 rapporter om misstänkt insiderbrott. Under perioden väckte EBM tre åtal om misstänkt insiderbrott och två åtal om marknadsmanipulation.

Grov marknadsmanipulation eller grovt insiderbrott kan som mest ge fängelse i sex år.

Källor: EBM, FI