Internationella storstjärnor på Dansens hus

Foto: Hyun Kim/Dansens hus/TT

Höstens schema på Dansens hus i Stockholm bjuder både på internationella storstjärnor och svenska förmågor.

"Jag är speciellt stolt över att presentera 75 åriga Germaine Acogny från Senegal, som med sitt eget solo 'Somewhere at the beginning' väver samman sin personliga historia med Västafrikas koloniala historik", säger Dansens hus konstnärliga ledare Annelie Gardell enligt ett pressmeddelande.

Institutionen gästas även av den japanska koreografen Saburo Teshigawara, som har urpremiär för sin föreställning ”Lost in Dance” i september. I november kommer den israeliske koreografen Hofesh Shechter med föreställningen "Grand finale", som vann den prestigefyllda danstidningen Tanz utmärkelse Årets produktion 2018/2019.

Utöver det kommer bland andra irländske Colin Dunne, franska Cie Massala och Gisèle Vienne samt svenska Charlotte Engelkes och Fredrik ”Benke” Rydman att sätta upp föreställningar på stora scenen.