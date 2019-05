IS-svenska dömd till 15 års fängelse

Foto: Uncredited

En svensk kvinna har – mot sitt nekande – dömts av en domstol i Irak till 15 års fängelse för samröre med IS. Kvinnan är en i raden av utländska medborgare som har dömts för samröre den senaste tiden med terrororganisationen i Irak.

Kvinnan dömdes redan i höstas för att ha tagit sig in i Irak olagligt och har suttit fängslad sedan dess. Vid detta tillfälle friades hon dock från anklagelser om att ha haft samröre med terrororganisationen IS, men för ungefär en månad sedan underkände det irakiska rättssystemet den friande domen och nu har kvinnan alltså dömts till 15 års fängelse för samröre med IS, uppger SVT och TV4.

Den 29-åriga kvinnans make, som redan befann sig i terrorsektens så kallade kalifat när kvinnan åkte dit, ska ha dödats 2016 under bombningarna av Tal Afar, nära Mosul i norra Irak.

Kvinnan själv säger dock att hon är oskyldig. Enligt SVT uppgav hon att hon följde med sin make eftersom han hade tagit hennes barn till Syrien. Själv säger hon att hon hatar IS, att hon är född kristen och att hon inte sympatiserar med det som organisationen gjort.

Enligt domaren finns det dock tillräckligt med bevis för att kvinnan visste vad hon gav sig in på och att syftet var att leva med IS, varför hon döms för samröre med IS.

Detta är första gången som en svensk döms för kopplingar till terrororganisationen IS i Irak.

Under söndagen dömdes också tre manliga franska medborgare i Irak till döden efter att de befunnits skyldiga till ha varit medlemmar i IS, rapporterar nyhetsbyrån AFP.