Jackson-fans stämmer offer

Flera Michael Jackson-fanklubbar stämmer två män som hävdar att de utsatts för övergrepp av superstjärnan när de var unga.

Det är männens redogörelser i den uppmärksammade HBO-dokumentären "Leaving Neverland" som klubbarna anser smutsat ned Jacksons rykte, och saken ska senare i veckan tas upp i fransk domstol. Domstolsförhandlingen äger rum i franska Orleans på torsdag, och de som lämnat in stämningsansökan är klubbarna Michael Jackson Community, MJ Street och On the Line.

Dokumentären, som även sänts på SVT, har väckt starka reaktioner världen över både för och emot Jackson. Bland annat har dödsboet efter Jackson stämt HBO på 100 miljoner dollar.

Fanklubbarnas franske advokat kallar anklagelserna "extremt allvarliga" och likställer dem med en regelrätt lynchning av Jackson, som avled 2009. Enligt fransk lag är det, till skillnad från i USA och Storbritannien, brottsligt att förtala en död person.

Skadeståndskravet från klubbarna är symboliskt på en euro vardera.

Jackson har i omgångar anklagats för sexuella övergrepp mot pojkar men alltid nekat. 2005 friades han i en uppmärksammad rättegång och senare gjordes ett annat fall upp utanför domstol.