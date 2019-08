Johansson om skilsmässodramat: Renande

Fakta

Född: I New York i USA, 1984.

Bakgrund: Barn till amerikanskan Melanie Sloan och Karsten Johansson, som är född i Danmark. Scarlett Johanssons syster Vanessa är också skådespelare. Scarlett Johansson debuterade som skådespelare på teaterscenen redan som åttaåring. Filmdebut gjorde hon ett år senare, i filmen "Snacka om rackartyg" 1994.

Genombrott: Hon fick mycket beröm för sin gestaltning av en tonåring som traumatiserades av en ridolycka i "Mannen som kunde tala med hästar" 1998, men det stora genombrottet kom med "Ghost world" 2001.

Har spelat med i: "Flicka med pärlörhänge" (2003), "Lost in translation" (2003), "A love song for Bobby Long" (2004), "Avengers" (2012), "Lucy" (2014), "Ghost in the shell" och "Avengers: Endgame" (2019).