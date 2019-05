John Lundvik vidare till final i Eurovision

Foto: Henrik Montgomery/TT

John Lundvik har tagit Sverige till final i Eurovision Song Contest.

Han är en av tävlingens favoriter, men oavsett hur det går på lördag är han nöjd med sig själv.

Efter semifinalen blev det klart att John Lundvik kommer att uppträda i den första halvan av finalen. Den andra halvan anses vara mer fördelaktig – i ett startfält med många artister är det lätt att bli bortglömd om man river av sitt nummer i början.

"En dröm för mig"

John Lundvik har varit en av förhandsfavoriterna i tävlingen – och på frågan om han vill ta hem Sveriges sjunde seger i Eurovision Song Contest svarar han:

– Alla här strävar efter att vinna eftersom det är en tävling. Men det här är en dröm för mig, och även om jag hamnar sist så är jag världens lyckligaste man.

Nu kommer han också att möta Storbritanniens Michael Rice, vars låt “Bigger than us” han själv har skrivit.

– Det är en stor grej. Det är såklart fantastiskt, jag har varit en låtskrivare hela mitt liv och att skriva egna låtar och låta duktiga musiker sjunga mina låtar är en bedrift. Det är en dröm som blivit sann, säger han.

"Otrolig lättnad"

John Lundvik har sedan segern i Melodifestivalen berättat att han var säker på att det skulle bli en finalplats för Sveriges räkning. Trots det kände han av nerverna ordentligt när han i green room väntade på resultatet.

“Jag har aldrig varit så nervös som när vi väntade på resultatet i green room. Det enda som snurrade i mitt huvud var; 'men säg det då, säg det då'. Det var en sådan otrolig lättnad när de ropade upp ‘Sweden’“, skrev John Lundvik till TT kort efter att han tilldelats finalplatsen.

Men tiden i Tel Aviv har inte varit helt oproblematisk för John Lundvik. Under onsdagens första genrep slutade hans led-skärm att fungera, och det dröjde flera minuter innan han kunde påbörja numret. Semifinalen satt däremot som den skulle.

Nederländerna vidare

Även den stora förhandsfavoriten Duncan Laurence tog sig vidare till finalen. Han representerar Nederländerna med bidraget “Arcade”.

– Det här är en känsla som inte går att beskriva, när människor vill se dig vinna, säger Nederländernas Duncan Laurence som får frågan om hur det känns över att vara favorittippad.

Nu är alla nordiska länder utom Finland klara för final. Norges Keiino gick vidare till med den poppiga jojklåten “Spirits in the sky” och Danmarks Eleonora knep en finalplats med kärlekshistorien “Love is forever”.

Fakta Fakta: De är vidare till final Nordmakedonien: Tamara Todevska – "Proud" Nederländerna: Duncan Laurence – "Arcade" Albanien: Jonida Maliqi – "Ktheju tokës" Sverige: John Lundvik – ”Too late for love" Ryssland: Sergej Lazarev – "Scream" Azerbajdzjan: Chingiz – "Truth" Danmark: Leonora – "Love is forever" Norge: Keiino: "Spirit in the sky" Schweiz: Luca Hänni – "She got me" Malta: Michela Pace – "Chameleon" Utslagna: Armenien: Srbuk – "Walking out" Irland: Sarah McTernan – "22" Moldavien: Anna Odobescu – "Stay" Lettland: Carousel – "That night" Rumänien: Ester Peony – "On a sunday" Österrike: Pænda – "Limits" Kroatien: Roko Blažević – "The dream" Litauen: Jurijus – "Run with the lions" Visa mer...