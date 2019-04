Jubileumsseger för Kalmar FF

Foto: Mats Andersson/TT

Kalmar FF tog sin första seger för säsongen genom 2–1 borta mot Gif Sundsvall.

Segern var också Kalmars 300:e i allsvenskan.

– Vad kul att fira 300:e segern i Norrland, säger Elm.

Det var knäpptyst på NP3 arena i Sundsvall de första tio minuterna. Detta som en protest av Gif Sundsvalls supportrar mot polisens beslut att förbjuda stora flaggor på läktarna.

Kalmar FF hade ett starkt övertag i inledningen av matchen. 1–0 kom också i den tolfte minuten då Romario Pereira Sipiao sköt och bollen ändrade riktning när den tog på Sundsvalls före detta Kalmar-spelare Tobias Eriksson.

Kalmars andra mål kom tolv minuter senare då Rasmus Elms vänsterhörna nådde Mahmoud Eid som på halvvolley fick bollen i mål.

– Det var bara att kriga in den, säger Eid till C More.

Hemmalaget tog över mer av spelet i slutet av halvleken och fick också en reducering i den 34:e minuten. David Batanero Puigbó slog en crossboll perfekt på fötterna på den framrusande Peter Wilson som kunde slå in 1–2.

– Det var bara att ta emot bollen och avsluta. Ett viktigt mål med tanke på den tuffa starten, säger Wilson till C More i halvtid.

Kalmar FF inledde andra halvlek som den första i högt tempo och med ett par avslut tidigt i andra halvlek. Sundsvall utjämnade i spelet men lyckades inte få till några riktigt heta målchanser.

– Det var en dag då vi hade det jobbigt. Vi lyckades inte skapa så mycket som vi vill. Det är klart att vi är besvikna, säger Sundsvallstränaren Joel Cedergren till C More.