Judas Priest till Sverige nästa år

Foto: Claudio Bresciani / TT

Det brittiska heavy metal-bandet Judas Priest, som fyller ett halvt sekel i år, gör två stopp i Sverige nästa år.

Den 13 juni kommer bandet, som nyligen nominerades till rockens Hall of fame, till Dalhalla i Rättvik och dagen efter gör de en spelning på Saab Arena i Linköping.

"The metal gods", som bandet kommit att kallas på grund av sitt stora inflytande inom genren, har sålt över 55 miljoner album sedan starten 1969. Bandet hade sin storhetstid på 1980-talet med hits som "Breaking the law" och "Living after midnight".